В Австралию запретили въезд всем прибывающим из Китая

Австралия запрещает въезд на свою территорию всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан.

Об этом сообщает 7news со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Всем, за исключением граждан Австралии, лиц, постоянно проживающих в стране, лиц, находящихся на иждивении, законных опекунов или супругов, въезд в страну не будет разрешён», — заявил премьер.

Он отметил, что все прибывающие из Китая будут изолированы в 14-дневный карантин.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости транспортной блокады КНР со стороны других стран из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.