В Австралию запретили въезд всем прибывающим из Китая
- © Geovien So/Keystone Press Agency globallookpress.com Как сообщает пресс-служба
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Об этом сообщает 7news со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
«Всем, за исключением граждан Австралии, лиц, постоянно проживающих в стране, лиц, находящихся на иждивении, законных опекунов или супругов, въезд в страну не будет разрешён», — заявил премьер.
Он отметил, что все прибывающие из Китая будут изолированы в 14-дневный карантин.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости транспортной блокады КНР со стороны других стран из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.