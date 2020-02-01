В Австралию запретили въезд всем прибывающим из Китая

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Австралия запрещает въезд на свою территорию всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан.
В Австралию запретили въезд всем прибывающим из Китая
  • © Geovien So/Keystone Press Agency globallookpress.com Как сообщает пресс-служба
  • globallookpress.com

Об этом сообщает 7news со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Всем, за исключением граждан Австралии, лиц, постоянно проживающих в стране, лиц, находящихся на иждивении, законных опекунов или супругов, въезд в страну не будет разрешён», — заявил премьер.

Он отметил, что все прибывающие из Китая будут изолированы в 14-дневный карантин.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости транспортной блокады КНР со стороны других стран из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

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