МИД КНР выступил против транспортной изоляции Китая
- Reuters
Об этом он сказал во время телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
Ван И напомнил, что отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
«Такие меры, принимаемые тогда, когда для кого-то настали тяжёлые времена, в ходе международного взаимодействия неприемлемы», — цитирует министра ТАСС.
Ранее министр энергетики России Александр Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти.