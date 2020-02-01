МИД КНР выступил против транспортной изоляции Китая

Глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости транспортной блокады КНР со стороны других стран из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Ван И напомнил, что отдельные страны объявили полный запрет на поездки в Китай, несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

«Такие меры, принимаемые тогда, когда для кого-то настали тяжёлые времена, в ходе международного взаимодействия неприемлемы», — цитирует министра ТАСС.

Ранее министр энергетики России Александр Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти.