В КНР выступили против именования COVID-19 «китайским вирусом»

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Китай выступает против того, чтобы новый тип коронавирусной инфекции COVID-19 называли «китайским вирусом», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В КНР выступили против именования COVID-19 «китайским вирусом»
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости.

«Отдельные СМИ называют COVID-19 «китайским вирусом», и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого», — сказал Лицзянь.

Он отметил, что работа по определению источника заболевания продолжается, окончательных выводов пока нет.

Как сообщил Лицзянь со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 — «глобальный феномен», название которому было дано специально, чтобы не связывать с каким-либо регионом или страной.

«В настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать этот вирус и противостоять ему, необходимо избегать региональной стигматизации», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.

Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2870, более 41,8 тыс. человек выздоровели.

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