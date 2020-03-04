В КНР выступили против именования COVID-19 «китайским вирусом»

Китай выступает против того, чтобы новый тип коронавирусной инфекции COVID-19 называли «китайским вирусом», заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Об этом информирует РИА Новости.

«Отдельные СМИ называют COVID-19 «китайским вирусом», и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого», — сказал Лицзянь.

Он отметил, что работа по определению источника заболевания продолжается, окончательных выводов пока нет.

Как сообщил Лицзянь со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 — «глобальный феномен», название которому было дано специально, чтобы не связывать с каким-либо регионом или страной.

«В настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать этот вирус и противостоять ему, необходимо избегать региональной стигматизации», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.

Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае возросло до 2870, более 41,8 тыс. человек выздоровели.