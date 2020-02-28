В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом
- Reuters
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщила представитель Государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.
По словам Го Яньхун, для того чтобы своевременно узнавать о процессе реабилитации и ситуации с выписанными пациентами, 17 февраля был издан специальный документ, который предписывает «повсеместно вести наблюдение» и санитарный контроль за ними.
В результате реализации распоряжения некоторые китайские провинции сообщили о положительном результате теста на коронавирус у ряда излечившихся пациентов после выписки.
Как отметила Го, в ходе исследования установлено, что те, у кого повторно был обнаружен коронавирус, не могут заразить других людей.
Она сообщила, что комитет организовал специальную группу экспертов для изучения данного вопроса и одновременно усиливает непрерывное наблюдение за случаями повторного заболевания.
Вместе с тем Го заявила о непрерывном увеличении числа выздоровевших.
Ранее учёные назвали версию проникновения коронавируса на рынок в Ухани.
Сообщалось, что передача COVID-19 от человека к человеку началась ещё ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок в китайской Ухани.
Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией в Китае возросло до 2788. Всего в стране насчитывается 78 824 заражённых.