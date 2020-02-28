В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом

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Излечившиеся от коронавируса и выписанные из больниц пациенты, тесты которых впоследствии вновь показали положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19, не могут заразить других людей.
В Китае рассказали о случаях «повторного заражения» коронавирусом
  • Reuters

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщила представитель Государственного комитета Китая по здравоохранению Го Яньхун.

По словам Го Яньхун, для того чтобы своевременно узнавать о процессе реабилитации и ситуации с выписанными пациентами, 17 февраля был издан специальный документ, который предписывает «повсеместно вести наблюдение» и санитарный контроль за ними.

В результате реализации распоряжения некоторые китайские провинции сообщили о положительном результате теста на коронавирус у ряда излечившихся пациентов после выписки. 

Как отметила Го, в ходе исследования установлено, что те, у кого повторно был обнаружен коронавирус, не могут заразить других людей.

Она сообщила, что комитет организовал специальную группу экспертов для изучения данного вопроса и одновременно усиливает непрерывное наблюдение за случаями повторного заболевания.

Вместе с тем Го заявила о непрерывном увеличении числа выздоровевших.

Ранее учёные назвали версию проникновения коронавируса на рынок в Ухани.

Сообщалось, что передача COVID-19 от человека к человеку началась ещё ноябре или в начале декабря 2019 года, после этого инфекция попала на рынок в китайской Ухани.

Число погибших в результате заражения коронавирусной инфекцией в Китае возросло до 2788. Всего в стране насчитывается 78 824 заражённых.

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