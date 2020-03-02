Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Об этом сообщает Habertürk.

«Обращаюсь к России и Ирану​​​. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран... Мы боремся за нашу национальную безопасность. Это мы, а не Россия, не Иран и не другие страны принимаем 3,7 млн беженцев», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Он добавил, что Турция «больше не может нести этот груз».

«Либо мы принесём этим людям достойную жизнь на своей земле, либо каждый возьмёт на себя свою долю этого бремени. Теперь период односторонних жертв завершён», — подчеркнул турецкий президент.

Ранее Эрдоган не согласился закрыть границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев.

В то же время он выразил надежду, что после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта в Москве удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.