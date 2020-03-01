Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает что встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве будет непростой, но президенты подтверждают, что нацелены на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает сайт Vesti.ru.

Песков заявил, что сейчас идёт подготовка ко встрече. Ожидается, что президенты встретятся 5 или 6 марта в Москве.

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают всё-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договорённостям. Это важно», — отметил он.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не желает противостояния с Россией в сирийской провинции Идлиб.