Минобороны Турции выступило против конфликта с Россией в Идлибе
- Ситуация в Идлибе / © Anas Alkharboutli/dpa
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«Турция не преследует цель вооружённого противостояния с Россией в Сирии. Наша задача — предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции»», — сказал он.
Также министр заявил, что Турция, «основываясь на праве на самооборону», будет наносить «мощные удары» в ответ на любые атаки на свои войска в идлибской зоне деэскалации, включая районы наблюдательных пунктов.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос, касающийся ситуации в сирийской провинции Идлиб, может быть решён лишь в рамках встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он отметил, что встреча может состояться 5 или 6 марта.