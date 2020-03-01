Минобороны Турции выступило против конфликта с Россией в Идлибе

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что Турция не желает противостояния с Россией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство Anadolu.

«Турция не преследует цель вооружённого противостояния с Россией в Сирии. Наша задача — предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции»», — сказал он.

Также министр заявил, что Турция, «основываясь на праве на самооборону», будет наносить «мощные удары» в ответ на любые атаки на свои войска в идлибской зоне деэскалации, включая районы наблюдательных пунктов.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос, касающийся ситуации в сирийской провинции Идлиб, может быть решён лишь в рамках встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он отметил, что встреча может состояться 5 или 6 марта.