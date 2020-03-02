Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
  • Reuters

«Я надеюсь, что по результатам нашей беседы удастся достичь перемирия», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Путин и Эрдоган встретятся в Москве 5 марта

В Кремле подчеркнули, что позиция Москвы остаётся неизменной: она сохраняет приверженность сочинским договорённостям, поддерживает Сирию и её намерение продолжить борьбу с террористами.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайат Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь.

По данным Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военнослужащие, которые не должны были там находиться. Турция заявила о гибели более 30 военных.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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