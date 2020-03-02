В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана в Москве

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RT
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Москве 5 марта. В Кремле отметили, что Россия сохраняет приверженность сочинским договорённостям, поддерживает Сирию и её намерение продолжить борьбу с террористами.
В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана в Москве
  • Reuters

«Что касается Эрдогана, то действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом. Такой контакт планируется», — заявил он.

По его словам, позиция России будет абсолютно последовательной, неизменной.

«Здесь мы придаём большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнёрами», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана «будет, безусловно, непростой».

В Кремле при этом подчеркнули, что президенты России и Турции подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договорённостям.

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