В Кремле назвали дату встречи Путина и Эрдогана в Москве
- Reuters
«Что касается Эрдогана, то действительно, президент Турецкой Республики прибудет в Москву с рабочим визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом. Такой контакт планируется», — заявил он.
По его словам, позиция России будет абсолютно последовательной, неизменной.
«Здесь мы придаём большое значение взаимодействию с нашими турецкими партнёрами», — сказал он.
Ранее Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана «будет, безусловно, непростой».
В Кремле при этом подчеркнули, что президенты России и Турции подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договорённостям.