Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», — говорится в заявлении.

Ранее российский президент Владимир Путин и Эрдоган в рамках телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб «лицом к лицу».

Также лидеры России и Турции заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.