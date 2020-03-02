Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Наш президент планирует посетить Россию с однодневным визитом 5 марта», — говорится в заявлении.

Ранее российский президент Владимир Путин и Эрдоган в рамках телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб «лицом к лицу».

Также лидеры России и Турции заявили о необходимости принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии.

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