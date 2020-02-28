Генсек ООН прокомментировал ситуацию в сирийском Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил сложившуюся ситуацию в сирийском Идлибе.

По его словам, происходящее в настоящий момент в регионе является одним из самых сложных моментов за всю историю сирийского конфликта.

«Это один из самых беспокоящих моментов за всё время сирийского конфликта. В контакте со всеми вовлечёнными сторонами я выступил с простым посылом: отказаться от дальнейшей эскалации», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу».

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.