Эрдоган провёл телефонные переговоры с Трампом по поводу Идлиба

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Эрдоган провёл телефонные переговоры с Трампом по поводу Идлиба
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Турции.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи были рассмотрены, прежде всего, недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Эрдоган подтвердил в разговоре с Трампом решимость Турции «очистить территорию, обозначенную сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима».

Ранее стало известно, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились обсудить ситуацию в сирийском Идлибе «лицом к лицу».

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека. В Минобороны России прокомментировали эту ситуацию.

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