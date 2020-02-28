В ООН заявили об угрозе срыва перемирия в Ливии

Ситуация в Ливии за последние два дня говорит о возможном полном срыве перемирия, заявил спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гассан Саламе.

Об этом информирует РИА Новости.

«За последние сутки в стране произошло очень серьёзное нарушение перемирия. В действительности, это мог быть почти полный срыв перемирия, с обстрелом многих районов. По аэропорту Триполи были нанесены удары в 7:00», — подчеркнул Саламе.

Он отметил, что накануне вечером во время одного из обстрелов погибла семья из пяти человек, в пятницу были обстреляны несколько районов Триполи, и призвал стороны к соблюдению перемирия.

«Совершенно ясно, что ни один из треков не может позитивно продвигаться вперёд, пока звучат пушки... Мы настаиваем на продолжении работы трёх треков, несмотря ни на что», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии планов созывать у себя новую конференцию по Ливии, объяснив это достаточным количеством проведённых подобных мероприятий и тем, что их успех зависит от качества реализации принятых решений, а не от числа конференций.

16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.

Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.