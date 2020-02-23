Москва не планирует проводить у себя новую конференцию по Ливии

Москва не планирует созывать у себя новую конференцию по Ливии, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов. Он объяснил это тем, что таких мероприятий уже было достаточно в различных столицах, а их успех зависит от качества реализации принятых решений, а не от количества конференций.

Об этом он рассказал в интервью греческому еженедельнику «То Вима», опубликованном на сайте МИД России.

Комментируя возможность участия Греции в подобных мероприятиях, Богданов подчеркнул, что, как средиземноморская страна, «напрямую испытывающая на себе негативное воздействие ливийского кризиса», она имеет право «полноценно участвовать в многосторонних усилиях по его преодолению».

16 февраля участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет проводить встречи под председательством ООН. Следующая встреча по Ливии пройдёт в Риме в марте под председательством Италии.

Как отметил глава МИД Германии, в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливию.