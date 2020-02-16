Участники встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии
- Reuters
«Участники запустили Международный комитет по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции», — указано в документе.
Также они призвали стороны конфликта в Ливии соблюдать перемирие и заявили о приверженности решениям, достигнутым на конференции в Берлине 19 января.
«Они призвали действующие в Ливии стороны поддерживать текущее перемирие и ускорить переговоры по достижению постоянного режима прекращения огня», — указано в документе.
Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, следующая встреча по Ливии пройдёт в марте в Риме под председательством Италии.
Маас также заявил, что в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливии.
13 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии.
В ней подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности Ливии. Также в резолюции содержится призыв к немедленному прекращению огня без предварительных условий.