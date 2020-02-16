Участники встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии

Участники международной встречи в Мюнхене учредили комитет по Ливии, который будет регулярно проводить встречи под председательством ООН в столицах стран-участников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на итоговое заявление участников конференции.

«Участники запустили Международный комитет по Ливии в поддержку решений Берлинской конференции», — указано в документе.

Также они призвали стороны конфликта в Ливии соблюдать перемирие и заявили о приверженности решениям, достигнутым на конференции в Берлине 19 января.

«Они призвали действующие в Ливии стороны поддерживать текущее перемирие и ускорить переговоры по достижению постоянного режима прекращения огня», — указано в документе.

Как заявил глава МИД Германии Хайко Маас, следующая встреча по Ливии пройдёт в марте в Риме под председательством Италии.

Маас также заявил, что в последние недели были зафиксированы многочисленные нарушения эмбарго на поставки оружия в Ливии.

13 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии.

В ней подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности Ливии. Также в резолюции содержится призыв к немедленному прекращению огня без предварительных условий.