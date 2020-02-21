Богданов встретился с главой МИД Временного правительства Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с главой МИД Временного правительства Ливии Абдельхади Аль-Хувейджем.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и вокруг неё, «в том числе в свете принятия 12 февраля резолюции 2510 СБ ООН в поддержку решений саммита в Берлине 19 января».

«При этом с российской стороны была подчёркнута безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса на путях достижения устойчивого прекращения огня и налаживания национального диалога с участием всех ливийских общественно-политических сил», — рассказали в МИД.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.