Богданов встретился с главой МИД Временного правительства Ливии

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл встречу с главой МИД Временного правительства Ливии Абдельхади Аль-Хувейджем.
Богданов встретился с главой МИД Временного правительства Ливии
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и вокруг неё, «в том числе в свете принятия 12 февраля резолюции 2510 СБ ООН в поддержку решений саммита в Берлине 19 января».

«При этом с российской стороны была подчёркнута безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса на путях достижения устойчивого прекращения огня и налаживания национального диалога с участием всех ливийских общественно-политических сил», — рассказали в МИД.

Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить