Богданов встретился с главой МИД Временного правительства Ливии
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Ливии и вокруг неё, «в том числе в свете принятия 12 февраля резолюции 2510 СБ ООН в поддержку решений саммита в Берлине 19 января».
«При этом с российской стороны была подчёркнута безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса на путях достижения устойчивого прекращения огня и налаживания национального диалога с участием всех ливийских общественно-политических сил», — рассказали в МИД.
Ранее сообщалось, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.