Шойгу провёл переговоры с Хафтаром
- РИА Новости
Как сообщили в российском Минобороны, стороны обсудили обстановку в Ливии.
«Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране», — рассказали в оборонном ведомстве.
Также в ходе переговоров была подтверждена необходимость выполнения решений берлинской конференции по Ливии.
Стороны в очередной раз «отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране.