Шойгу провёл переговоры с Хафтаром

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.
Шойгу провёл переговоры с Хафтаром
  • РИА Новости

Как сообщили в российском Минобороны, стороны обсудили обстановку в Ливии.

«Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также в ходе переговоров была подтверждена необходимость выполнения решений берлинской конференции по Ливии.

Стороны в очередной раз «отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране.

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