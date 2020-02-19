Шойгу провёл переговоры с Хафтаром

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провёл встречу с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром.

Как сообщили в российском Минобороны, стороны обсудили обстановку в Ливии.

«Отмечена важная роль переговоров, состоявшихся 13 января текущего года в Москве, для установления режима прекращения огня и запуска процесса нормализации обстановки в стране», — рассказали в оборонном ведомстве.

Также в ходе переговоров была подтверждена необходимость выполнения решений берлинской конференции по Ливии.

Стороны в очередной раз «отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране.