Лавров: Россия призывает к широкому национальному диалогу в Ливии

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Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
Лавров: Россия призывает к широкому национальному диалогу в Ливии
  • РИА Новости

Глава МИД России сообщил, что в ходе переговоров обсуждались пути урегулирования в Ливии на основе предложенных в ходе берлинской конференции инициатив.

«Мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог... Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперёд исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги», — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил о важности соблюдения решений Совета Безопасности ООН.

По его словам, Россия и Италия планируют продолжить диалог по ливийской проблематике в формате специальных консультаций через несколько недель.

Ранее участники международной встречи в Берлине учредили комитет по Ливии для проведения регулярных встреч под председательством ООН в столицах стран-участников.

13 февраля по итогам берлинской конференции по Ливии СБ ООН принял резолюцию, в которой подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности этой страны.

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