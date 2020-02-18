Лавров: Россия призывает к широкому национальному диалогу в Ливии
- РИА Новости
Глава МИД России сообщил, что в ходе переговоров обсуждались пути урегулирования в Ливии на основе предложенных в ходе берлинской конференции инициатив.
«Мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог... Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперёд исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги», — подчеркнул Лавров.
Он также напомнил о важности соблюдения решений Совета Безопасности ООН.
По его словам, Россия и Италия планируют продолжить диалог по ливийской проблематике в формате специальных консультаций через несколько недель.
Ранее участники международной встречи в Берлине учредили комитет по Ливии для проведения регулярных встреч под председательством ООН в столицах стран-участников.
13 февраля по итогам берлинской конференции по Ливии СБ ООН принял резолюцию, в которой подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности этой страны.