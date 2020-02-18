Лавров: Россия призывает к широкому национальному диалогу в Ливии

Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Глава МИД России сообщил, что в ходе переговоров обсуждались пути урегулирования в Ливии на основе предложенных в ходе берлинской конференции инициатив.

«Мы едины в необходимости обеспечить мирное урегулирование конфликта в Ливии через широкий национальный диалог... Для России принципиально важным является дальнейшее продвижение вперёд исключительно на основе побуждения ливийских сторон к согласию на конкретные практические шаги», — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил о важности соблюдения решений Совета Безопасности ООН.

По его словам, Россия и Италия планируют продолжить диалог по ливийской проблематике в формате специальных консультаций через несколько недель.

Ранее участники международной встречи в Берлине учредили комитет по Ливии для проведения регулярных встреч под председательством ООН в столицах стран-участников.

13 февраля по итогам берлинской конференции по Ливии СБ ООН принял резолюцию, в которой подтверждается поддержка суверенитета и территориальной целостности этой страны.