В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе

Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам совещания членов СБ России.

«Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований», — сказал он.

Представитель Кремля рассказал, что среди таких формирований есть «многочисленные иностранные наёмники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза».

«О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 февраля, провёл совещание с членами Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация вокруг Идлиба.

Как отметил Песков, на совещании было отмечено, что по согласованию и в соответствии с просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты Турции, передаёт Интерфакс.

В их обязанности «входил контроль за деятельностью боевиков и недопущение их террористической активности».

«Выполнить эту задачу турецким партнёрам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

28 февраля в Анкаре сообщили, что в Идлибе под обстрел попали военные Турции. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.

Как позднее заявили в Минобороны России, формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* попытались атаковать позиции сирийских войск.

В районе населённого пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военные, которые находились «в боевых порядках террористических формирований».

Турция созвала заседание НАТО по ситуации в Идлибе.

Позднее состоялся телефонный разговор президентов России и Турции.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, беседа была посвящена «необходимости сделать всё, чтобы выполнить изначальные договорённости по идлибской зоне деэскалации».

Подробнее — в материале RT.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.