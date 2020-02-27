В Израиле сообщили о первом в стране пациенте с коронавирусом

В Минздраве Израиля сообщили, что в стране зафиксирован первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

«В Израиле подтверждён первый пациент с коронавирусом. Это человек, который вернулся из Италии и почувствовал себя плохо», — цитирует СМИ заявление генерального директора Министерства здравоохранения Моше Бара Симан-Това.

Чиновник отметил, что в Израиле готовились к этому и он уверен в системах мониторинга и контроля Минздрава.

Ранее стало известно, что в Дании, Эстонии и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Согласно последним данным, число заражённых в Италии возросло до 474, а в Южной Корее — до 1766.

25 февраля эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России из-за коронавируса.