В Израиле сообщили о первом в стране пациенте с коронавирусом

Короткая ссылка
В Минздраве Израиля сообщили, что в стране зафиксирован первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Израиле сообщили о первом в стране пациенте с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.

«В Израиле подтверждён первый пациент с коронавирусом. Это человек, который вернулся из Италии и почувствовал себя плохо», — цитирует СМИ заявление генерального директора Министерства здравоохранения Моше Бара Симан-Това.

Чиновник отметил, что в Израиле готовились к этому и он уверен в системах мониторинга и контроля Минздрава.

Ранее стало известно, что в ДанииЭстонии и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Согласно последним данным, число заражённых в Италии возросло до 474, а в Южной Корее — до 1766.

25 февраля эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить