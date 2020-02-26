Заседание комитета министров Совета Европы перенесли в Страсбург

Заседание комитета министров Совета Европы (КМСЕ) 14—15 мая состоится не в Тбилиси, а в Страсбурге, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Об этом информирует Интерфакс.

«Несколько минут назад в Совете Европы было принято решение, что заседание КМСЕ пройдёт в мае не в Тбилиси, а в Страсбурге», — сказал Залкалиани.

Он отметил, что считает данное решение правильным для исключения возможной дестабилизации в стране и использования данного вопроса в политических целях.

По его словам, поддержав это решение, грузинская сторона действовала исходя из государственных интересов и с учётом больших ежедневных вызовов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что грузинские журналисты «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с вопросом, приедет ли Лавров в Тбилиси.

Сообщалось, что в МИД подтвердили участие в заседании комитета министров Совета Европы 14—15 мая, которое должно было пройти в грузинской столице.

Летом 2019 года в Тбилиси прошли акции протеста. Это произошло после срыва грузинской оппозицией и радикалами заседания Межпарламентской ассамблеи православия по причине того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий данную организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

В МИД России выразили мнение, что оппозиция Грузии использовала визит российской делегации в качестве повода для беспорядков.