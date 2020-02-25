Признанного виновным Вайнштейна госпитализировали с болью в груди
- Reuters
Об этом сообщает ABC7.
Защита Вайнштейна намерена обжаловать признание мужчины виновным после того, как он восстановится.
24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах — по двум из пяти пунктов обвинения. При этом продюсеру удалось избежать пожизненного наказания.
По словам прокурора Манхэттена, обвиняемому грозит от 5 до 25 лет тюрьмы.
В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых следовало, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде. В мае 2018 года его арестовали.
Как писала The Wall Street Journal, Вайнштейн предложил $44 млн обвинявшим его в сексуальных домогательствах женщинам и кредиторам.