Признанного виновным Вайнштейна госпитализировали с болью в груди

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Признанный виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован с болью в груди.
Признанного виновным Вайнштейна госпитализировали с болью в груди
  • Reuters

Об этом сообщает ABC7.

Защита Вайнштейна намерена обжаловать признание мужчины виновным после того, как он восстановится.

24 февраля суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах — по двум из пяти пунктов обвинения. При этом продюсеру удалось избежать пожизненного наказания.

По словам прокурора Манхэттена, обвиняемому грозит от 5 до 25 лет тюрьмы.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых следовало, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде. В мае 2018 года его арестовали.

Как писала The Wall Street Journal, Вайнштейн предложил $44 млн обвинявшим его в сексуальных домогательствах женщинам и кредиторам.

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