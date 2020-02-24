Прокурор Манхэттена рассказал о возможном наказании для Вайнштейна

Кинопродюсеру Харви Вайнштейну, признанному виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах, грозит от 5 до 25 лет тюремного заключения. Об этом заявил окружной прокурор Манхэттена Сай Вэнс.

Пресс-конференцию транслировал телеканал Fox News.

«Он был признан виновным в уголовно наказуемом сексуальном действии первой степени, по этому пункту ему грозит тюремное заключение не менее 5 лет — и до 25 лет», — заявил прокурор.

Он поблагодарил суд присяжных и всех, кто расследовал уголовное дело в отношении Вайнштейна.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых следовало, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде. В мае 2018 года его арестовали.