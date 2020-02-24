Суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Суд присяжных в Нью-Йорке признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах, передаёт телеканал CNBC.
Суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании
  • Reuters

Таким образом, Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. При этом ему удалось избежать пожизненного заключения.

В конце мая The Wall Street Journal писала, что Вайнштейн предложил $44 млн обвинявшим его в сексуальных домогательствах женщинам и кредиторам.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.

В мае 2018 года Вайнштейн был арестован, ему предъявили обвинение в изнасиловании.

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