Суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным в изнасиловании

Суд присяжных в Нью-Йорке признал кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах, передаёт телеканал CNBC.

Таким образом, Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения. При этом ему удалось избежать пожизненного заключения.

В конце мая The Wall Street Journal писала, что Вайнштейн предложил $44 млн обвинявшим его в сексуальных домогательствах женщинам и кредиторам.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.

В мае 2018 года Вайнштейн был арестован, ему предъявили обвинение в изнасиловании.