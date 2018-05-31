Вайнштейну предъявлено обвинение в изнасиловании

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Большое жюри суда Манхэттена предъявило обвинение в изнасиловании голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на суд.

«Это обвинительное заключение подводит подсудимого на шаг ближе к ответственности за преступления, в совершении которых он обвиняется», — заявил окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс.

Ранее полиция арестовала Харви Вайнштейна, который прибыл в участок в Нью-Йорке по делу о сексуальных домогательствах.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности, по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.

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