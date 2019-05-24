WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

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Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, помимо пострадавших женщин в сделку входят кредиторы, ставшие жертвами банкротства продюсерской фирмы братьев Вайнштейнов Weinstein Co.

Отмечается, что проект соглашения никак не затрагивает уголовное дело против Вайнштейна, которое касается обвинений в изнасиловании.

В октябре 2017 года в газете The New York Times были опубликованы данные расследования, из которых стало известно, что Вайнштейн на протяжении десятилетий вёл себя неподобающе, в частности по отношению к актрисам, которым обещал помочь с карьерой в Голливуде.

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