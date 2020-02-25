У замглавы Минздрава Ирана обнаружили коронавирус

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У заместителя министра здравоохранения Ирана диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
У замглавы Минздрава Ирана обнаружили коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает AFP со ссылкой на его советника.

«У заместителя министра здравоохранения Ирана положительный результат на коронавирус», — пишет агентство.

Как уточняет National Post, речь идёт о заместителе министра Ирадже Харирчи. В настоящий момент он находится на карантине.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван на две недели закроет границу с соседним Ираном из-за распространения коронавируса.

Свою границу с арабской страной по этой же причине закрыли также Турция и Пакистан, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном.

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