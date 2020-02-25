Посольство дало рекомендации россиянам в Иране в связи с коронавирусом

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Посольство России в Тегеране рекомендует россиянам в Иране соблюдать правила гигиены и избегать мест скопления людей. При этом в дипмиссии уточнили, что не получали особых указаний в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Посольство дало рекомендации россиянам в Иране в связи с коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на атташе посольства Андрея Ганенко.

«Пока мы указаний не получали. Рекомендации общие — соблюдать правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей», — сказал он.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 76,2 тыс, скончались более 2,2 тыс. человек. Летальные исходы зафиксированы во Франции, Иране, Южной Корее, Японии и других странах. 

Подробнее — в материале RT.

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