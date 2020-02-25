Посольство дало рекомендации россиянам в Иране в связи с коронавирусом
- Reuters
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на атташе посольства Андрея Ганенко.
«Пока мы указаний не получали. Рекомендации общие — соблюдать правила личной гигиены, избегать мест массового скопления людей», — сказал он.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 76,2 тыс, скончались более 2,2 тыс. человек. Летальные исходы зафиксированы во Франции, Иране, Южной Корее, Японии и других странах.
Подробнее — в материале RT.