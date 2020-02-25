Вашингтон не исключил сокращения учений с Сеулом из-за коронавируса
«США и Республика Корея рассматривают возможность сокращения масштабов учений из-за опасений в связи со вспышкой коронавируса», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с министром национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин 7,9 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заражённых COVID-2019. По последним данным, число заразившихся достигло 763, семь человек умерли.