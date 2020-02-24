В Южной Корее изолировали 7,9 тысячи военных из-за коронавируса

Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин 7,9 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Рёнхап».

Как отмечается, такое решение было принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом 11 военных.

Изолированы все лица, контактировавшие с инфицированными, а также посещавшие город Тэгу, где зафиксирована вспышка.

Также воинским подразделениям приказано повысить бдительность.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заражённых COVID-2019. По последним данным, число заразившихся достигло 763, семь человек умерли.