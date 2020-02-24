В Южной Корее изолировали 7,9 тысячи военных из-за коронавируса

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Министерство обороны Южной Кореи отправило на карантин 7,9 тыс. военнослужащих для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Рёнхап».
В Южной Корее изолировали 7,9 тысячи военных из-за коронавируса
  • globallookpress.com

Как отмечается, такое решение было принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом 11 военных.

Изолированы все лица, контактировавшие с инфицированными, а также посещавшие город Тэгу, где зафиксирована вспышка.

Также воинским подразделениям приказано повысить бдительность.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заражённых COVID-2019. По последним данным, число заразившихся достигло 763, семь человек умерли.

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