В Южной Корее изолировали 7,9 тысячи военных из-за коронавируса
- globallookpress.com
Как отмечается, такое решение было принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом 11 военных.
Изолированы все лица, контактировавшие с инфицированными, а также посещавшие город Тэгу, где зафиксирована вспышка.
Также воинским подразделениям приказано повысить бдительность.
В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заражённых COVID-2019. По последним данным, число заразившихся достигло 763, семь человек умерли.