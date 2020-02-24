Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763

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Число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее коронавирусной инфекцией достигло 763
Число случаев заражения COVID-2019 в Южной Корее достигло 763
  • globallookpress.com

Об этом информирует «Рёнхап».

Отмечается, что был выявлен 161 новый случай заражения.

От последствий заражения COVID-2019 в Южной Корее погибли семь человек.

Ранее сообщалось, что в Италии третий человек умер от коронавируса.

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