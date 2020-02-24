В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой относительно обвинений о «вмешательстве» в избирательный процесс в США, несмотря на неоднократные предложения российской стороны. Об этом заявил глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских.

Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и не намерена этого делать.

«Чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос, со своей стороны мы выразили готовность к обнародованию содержания технической переписки по данному сюжету и её изучению экспертами, журналистами, широкой общественностью в России и США, официально предлагали Вашингтону пойти на этот шаг. К сожалению, в ответ из Вашингтона пришёл отказ, мотивированный «чувствительностью» этих материалов», — сообщил Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнул, что России неясна суть обвинений, но она готова обсуждать этот вопрос.

«Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение... Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга... Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров», — добавил представитель МИД России.

Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

В Кремле назвали «очередными параноидальными сообщениями» обвинения в адрес России, появившиеся в статье The New York Times.

В свою очередь, Трамп назвал происходящее очередной «кампанией по дезинформации».