В Ломбардии приняли решение закрыть учебные объекты из-за коронавируса

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Власти итальянской области Ломбардия приняли решение закрыть все учебные учреждения из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-2019.
В Ломбардии приняли решение закрыть учебные объекты из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на указ, подписанный губернатором Аттилио Фонтаной и главой Минздрава Италии Роберто Сперанцей.

«Постановляется приостановить всю учебную деятельность — как в детских садах, так и школах, а также в высших учебных заведениях и учреждениях повышения профессиональной квалификации», — говорится в документе.

Уточняется, что данная мера не касается студентов, проходящих дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что число заражений коронавирусом в Италии превысило 100, при этом двое заболевших скончались.

Совет министров Италии провёл экстренное заседание, по итогам которого принял декрет по борьбе со вспышкой коронавируса на севере страны.

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