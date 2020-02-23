Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

Короткая ссылка
Число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 100, заявил в интервью телеканалу SkyTg24 губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.
Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100
  • Reuters

«За минувшую ночь число подтверждённых случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о принятом советом министров декрете по борьбе со вспышкой коронавируса на севере страны, от последствий которого скончались два человека.

Итальянские СМИ также передавали, что Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий в Ломбардии и Венето 23 февраля из-за коронавируса, включая три матча итальянской футбольной Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить