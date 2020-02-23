Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100

Число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 100, заявил в интервью телеканалу SkyTg24 губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана.

«За минувшую ночь число подтверждённых случаев заражения достигло 89 только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100», — сказал он.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о принятом советом министров декрете по борьбе со вспышкой коронавируса на севере страны, от последствий которого скончались два человека.

Итальянские СМИ также передавали, что Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий в Ломбардии и Венето 23 февраля из-за коронавируса, включая три матча итальянской футбольной Серии А.