МИД: часть элиты в США заинтересована в нестабильном Ближнем Востоке

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Часть американской элиты заинтересована в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке ради достижения собственных целей в данном регионе, считает замглавы МИД России Михаил Богданов.
МИД: часть элиты в США заинтересована в нестабильном Ближнем Востоке
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Иногда складывается впечатление, что определённые силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем чтобы, воспользовавшись политической неопределённостью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде», — отметил дипломат в интервью греческому еженедельнику «То Вима», опубликованном на сайте МИД России.

В качестве подтверждений этому Богданов назвал ликвидацию в ходе спецоперации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

При этом он обратил внимание на заявления американского лидера Дональда Трампа, который призвал США «покончить с войнами на Ближнем Востоке», отметив, что выполнение данного обещания улучшило бы обстановку в регионе.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о возможности войны с США из-за убийства Сулеймани.

Иранский генерал был убит 3 января вблизи аэропорта Багдада в результате ракетного обстрела США. 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке в качестве возмездия за убийство Сулеймани. По последним данным Пентагона, в результате атаки 109 американских военных получили контузии.

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