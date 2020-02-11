При ударе Ирана 109 военных США получили контузии
- globallookpress.com
«По состоянию на сегодня у 109 военнослужащих США была диагностирована легкая контузия, это на 45 человек больше, чем в прошлом отчёте», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что 76 военнослужащих уже вернулись к исполнению обязанностей.
Также сообщается, что 27 человек были направлены в Германию для более тщательного обследования, 21 из них были впоследствии доставлен в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак на место несения службы.
Ранее в Пентагоне сообщали, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.