При ударе Ирана 109 военных США получили контузии

В результате ракетного удара Ирана по базе США в Ираке 109 американских военных получили контузии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«По состоянию на сегодня у 109 военнослужащих США была диагностирована легкая контузия, это на 45 человек больше, чем в прошлом отчёте», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 76 военнослужащих уже вернулись к исполнению обязанностей.

Также сообщается, что 27 человек были направлены в Германию для более тщательного обследования, 21 из них были впоследствии доставлен в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак на место несения службы.

Ранее в Пентагоне сообщали, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.