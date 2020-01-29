Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

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В Пентагоне сообщили, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.

«На сегодняшний день у 50-и военнослужащих США были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана», — приводит ТАСС сообщение официального представителя Министерства обороны США генерала-полковника Томаса Кэмпбелла.

Он также не исключил, что число пострадавших может увеличиться.

Ранее Пентагон сообщал о 34 пострадавших.

3 января в окрестностях аэропорта в Багдаде в результате спецоперации США был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января иранская сторона объявила об операции возмездия за убийство Сулеймани. Иран выпустил ракеты по двум американским базам в Ираке.

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