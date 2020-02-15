Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф заявил, что Исламская Республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Зариф: Иран и США были близки к войне после убийства Сулеймани
  • Reuters

«Мы были очень близки к войне, потому что Соединённые Штаты выступили с актом агрессии против Ирана», — цитирует РИА Новости слова Зарифа, сказанные в эфире телеканала NBC News.

Он добавил, что данное убийство стало «началом конца» США в регионе.

Глава МИД Ирана также выразил мнение, что президента США Дональда Трампа сбили с толку, заверив, что Вашингтону сойдёт с рук убийство генерала.

Ранее американский конгрессмен Элиот Энгель, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не смогла обосновать убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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