В Иране заявили об ответственности США за кибератаку против страны

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В Иране заявили об ответственности США за недавнюю масштабную кибератаку на инфраструктуру иранского правительства.
В Иране заявили об ответственности США за кибератаку против страны
  • РИА Новости

С таким заявлением выступил руководитель пассивной обороны Ирана бригадный генерал Голамреза Джалали.

«Атака была проведена США для оценки возможности будущих (атак. — RT)», — цитирует его агентство Mehr.

«Определение точного источника и времени атаки — это трудоёмкая процедура, но иранская компания по телекоммуникационной инфраструктуре работает над этим вопросом», — добавил Джалали.

Он отметил, что американцы «не могут дать военный ответ на шаги Ирана, включающие сбитый (беспилотник США. — RT) Global Hawk и ракетный удар КСИР по американской базе в Ираке».

«Поэтому они продолжают вводить против нас санкции и проводить кибератаки в отместку», — подчеркнул военный чиновник.

9 февраля замминистра информационных и коммуникационных технологий Ирана Хамид Фатахи заявил, что иранские специалисты отразили «самую масштабную» кибератаку в истории страны.

В июне 2019 года The Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены.

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