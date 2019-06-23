WP: Трамп одобрил проведение кибератаки против компьютерных систем Ирана

Американский лидер Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки, в результате которой иранские компьютерные системы, используемые для управления запуском ракет, были отключены.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, атака прорабатывалась сотрудниками киберкомандования США «неделями, если не месяцами».

Кибератака проводилась при координации с Центральным командованием Вооружённых сил США и пришлась на контролируемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) компьютерные системы.

Ранее в Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» отношения Ирана и США.