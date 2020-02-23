Немецкий диетолог назвал пять вызывающих бессонницу продуктов

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра назвал пять продуктов, от которых следует отказаться в вечернее время ради спокойного сна. Его рекомендации приводит портал Focus Online.

В частности, не рекомендуется перед сном употреблять сырые овощи, салат, тёмный шоколад, а также использовать в качестве приправы чили или имбирь.

Кроме того, следует помнить, что к бессоннице может привести не только выпитый поздним вечером кофе, но и зелёный чай.

Эксперт также советует не употреблять солодку из-за содержащегося в ней глицирризина, который влияет на водно-солевой баланс и может вызвать повышение давления.

Тем, кто часто страдает от бессонницы, также рекомендуется не есть после 20 или даже 18 часов.

В декабре исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете установили, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови и могут вызывать бессонницу.

Телеведущая Елена Малышева в беседе с URA.RU прокомментировала результаты исследования.