Немецкий диетолог назвал пять вызывающих бессонницу продуктов
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В частности, не рекомендуется перед сном употреблять сырые овощи, салат, тёмный шоколад, а также использовать в качестве приправы чили или имбирь.
Кроме того, следует помнить, что к бессоннице может привести не только выпитый поздним вечером кофе, но и зелёный чай.
Эксперт также советует не употреблять солодку из-за содержащегося в ней глицирризина, который влияет на водно-солевой баланс и может вызвать повышение давления.
Тем, кто часто страдает от бессонницы, также рекомендуется не есть после 20 или даже 18 часов.
В декабре исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете установили, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови и могут вызывать бессонницу.
Телеведущая Елена Малышева в беседе с URA.RU прокомментировала результаты исследования.