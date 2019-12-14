Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты

Исследователи из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете установили, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.

В рамках исследования специалисты изучили рацион питания более чем 50 тыс. женщин в постменопаузе. По итогам научной работы они пришли к выводу, что такие продукты, как сахар, белый хлеб и рис увеличивают уровень сахара в крови, что является одной из причин бессонницы.

Учёные объяснили, что в попытке снизить уровень сахара в крови организм вырабатывает инсулин, что может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол. Это также провоцирует нарушение сна.

В числе продуктов, благоприятно влияющих на сон, исследователи назвали фрукты и овощи.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Долохов в беседе с Nation News оценил возможную опасность продолжительного сна.