Эксперт оценил возможную опасность продолжительного сна

Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Долохов в беседе с Nation News оценил исследование о возможной опасности продолжительного сна.

«Касательно самого исследования нужно сказать, что метод анкетирования не объективный и не отражает истинного качества сна», — заявил он.

По его словам, на практике человек не может полноценно спать 10 часов, поскольку организму это просто не нужно. Как пояснил Долохов, это возможно только при депривации сна.

«И днём человек спит только потому, что не высыпается ночью. Если же у него нормальный сон, то днём рекомендуется спать не больше 30 минут. Если спать больше, это уже будет плохо влиять на работу во второй половине дня», — сказал эксперт.

Он добавил, что ночная норма — это шесть-семь часов сна.

Ранее ТАСС со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Neurology, сообщало, что пожилые люди, которые спят днём более полутора часов или ночью более девяти часов, чаще страдают от инсульта.

В 2018 году Дорохов в беседе с НСН оценил выводы американских учёных о том, что хронический недосып приводит к падению внимания в пять раз и вдвое увеличивает время реакции.