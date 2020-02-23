В Белом доме напомнили о новых правилах выдачи грин-карт с 24 февраля

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С 24 февраля в США начнут действовать новые правила получения грин-карт, согласно которым одним из требований к соискателям станет их финансовая независимость. Об этом напомнили в Белом доме.
В Белом доме напомнили о новых правилах выдачи грин-карт с 24 февраля
  • Reuters

«Министерство внутренней безопасности сможет начать исполнять новое законодательство в понедельник (24 февраля. — RT)... Нововведение позволит защитить интересы трудолюбивых американских налогоплательщиков... новые члены нашего общества должны быть финансово самостоятельными и не полагаться на щедрость налогоплательщиков США», — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации США также выразили надежду, что данная мера позволит сохранить программу социальной поддержки для «по-настоящему нуждающихся в ней» американцев, а также сократить дефицит федерального бюджета.

В конце января Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, который заблокировал новые правила выдачи грин-карт.

С 24 января в Соединённых Штатах также вступили в силу новые визовые ограничения на «родильный туризм».

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