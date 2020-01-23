США введут новые визовые ограничения 24 января

В Соединённых Штатах с 24 января вступают в силу новые визовые ограничения на «родильный туризм».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в федеральном регистре.

Отмечается, что в документы Госдепа, которые регулируют выдачу туристических виз, «добавлен новый пункт (iii), предусматривающий возможность проверки, не является ли любое лицо, подавшее заявление о выдаче визы, иммигрантом, целью путешествия которого в США является получение гражданства США для ребёнка… Это правило прямо устанавливает, что родовой туризм не является допустимым (для выдачи визы категории «B»)».

В августе 2019 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти рассматривают возможность отмены предоставления американского гражданства по праву рождения на территории страны.