Трамп поручил установить лимит на въезд в США беженцев в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил установить допустимый лимит на въезд в США 18 тыс. беженцев в 2020 финансовом году. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба Белого дома.

«Установленный порог для приёма США 18 тыс. беженцев в течение финансового 2020 года обусловлен гуманитарными соображениями и национальными интересами», — следует из документа.

Указанные квоты будут выданы для определённых категорий граждан: в частности, для представителей религиозных меньшинств, граждан Ирака, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Ранее Трамп пообещал помочь властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора справиться с незаконной миграцией.