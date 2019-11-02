Трамп поручил установить лимит на въезд в США беженцев в 2020 году
- Reuters
«Установленный порог для приёма США 18 тыс. беженцев в течение финансового 2020 года обусловлен гуманитарными соображениями и национальными интересами», — следует из документа.
Указанные квоты будут выданы для определённых категорий граждан: в частности, для представителей религиозных меньшинств, граждан Ирака, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.
Ранее Трамп пообещал помочь властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора справиться с незаконной миграцией.