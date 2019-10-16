США помогут трём странам Центральной Америки в сфере незаконной миграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона поможет властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора положить конец незаконной миграции.

Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

«Гватемала, Гондурас и Сальвадор подписали исторические соглашения о сотрудничестве в вопросе убежища, и мы работаем над тем, чтобы покончить с бедствиями, связанными с незаконной перевозкой людей. Чтобы ещё больше ускорить этот прогресс, США вскоре одобрят оказание целенаправленной помощи в правоохранительной области и в области безопасности», — отметил президент.

В марте Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.

Перед этим он раскритиковал власти этих трёх стран, а также Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими на территорию США.