США помогут трём странам Центральной Америки в сфере незаконной миграции
- Reuters
Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.
«Гватемала, Гондурас и Сальвадор подписали исторические соглашения о сотрудничестве в вопросе убежища, и мы работаем над тем, чтобы покончить с бедствиями, связанными с незаконной перевозкой людей. Чтобы ещё больше ускорить этот прогресс, США вскоре одобрят оказание целенаправленной помощи в правоохранительной области и в области безопасности», — отметил президент.
В марте Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.
Перед этим он раскритиковал власти этих трёх стран, а также Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими на территорию США.