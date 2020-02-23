В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии

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Механизмы «деконфликтинга» между Россией и Соединённым Штатами в Сирии работают эффективно, у сторон присутствует понимание по координации действий, заявил в эфире Первого канала замглавы российского МИД Александр Грушко.
В МИД отметили эффективность механизмов «деконфликтинга» с США в Сирии
  • Reuters

«Работают механизмы деконфликтинга, они очень эффективны. Есть чёткое понимание в отношении того, кто и что делает, в каком районе, и по сути речь идёт о координации иногда», — цитирует Грушко ТАСС.

По его словам, «по политическим причинам» Соединённые Штаты не желают называть это координацией, а именуют «деконфликтингом».

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

После нападения террористов на армию САР, которое привело к прорыву обороны сирийских правительственных войск, ВКС России нанесли удар по технике боевиков

Россия призвала Турцию во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.

Позднее лидеры стран ЕС призвали стороны военного конфликта в сирийском Идлибе к немедленному прекращению огня.

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