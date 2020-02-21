В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
Об этом сообщает US News со ссылкой на выступление турецкого министра обороны. По его данным, на данный момент ведутся переговоры с американской стороной.
Ранее в МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.
После нападения террористов на армию САР, которое привело к прорыву обороны сирийских правительственных войск, ВКС России нанесли удар по технике боевиков.
Россия призвала турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.
Позднее лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении призвали стороны военного конфликта в сирийском Идлибе к немедленному прекращению огня.