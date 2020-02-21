В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает US News со ссылкой на выступление турецкого министра обороны. По его данным, на данный момент ведутся переговоры с американской стороной.

Ранее в МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

После нападения террористов на армию САР, которое привело к прорыву обороны сирийских правительственных войск, ВКС России нанесли удар по технике боевиков

Россия призвала турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.

Позднее лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении призвали стороны военного конфликта в сирийском Идлибе к немедленному прекращению огня.

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