В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает US News со ссылкой на выступление турецкого министра обороны. По его данным, на данный момент ведутся переговоры с американской стороной.

Ранее в МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

После нападения террористов на армию САР, которое привело к прорыву обороны сирийских правительственных войск, ВКС России нанесли удар по технике боевиков.

Россия призвала турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.

Позднее лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении призвали стороны военного конфликта в сирийском Идлибе к немедленному прекращению огня.