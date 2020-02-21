Страны ЕС выступили за немедленное прекращение огня в Идлибе

Лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении призвали стороны военного конфликта в сирийском Идлибе к немедленному прекращению огня.

«Возобновлённое военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе, повлекшее за собой огромные человеческие страдания, неприемлемо. ЕС призывает все стороны немедленно прекратить военные действия», — приводит ТАСС цитату из заявления.

Ранее в МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

После нападения террористов на армию САР, которое привело к прорыву обороны сирийских правительственных войск, ВКС России нанесли удар по технике боевиков.

Россия призвала турецкую сторону во избежание инцидентов прекратить поддержку действий боевиков и передачу им вооружения.

Позднее сообщалось о переговорах президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и лидера Франции Эммануэля Макрон по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.